Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 12

En un hecho sin precedente, la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el voto por Internet en México, acotado en un primer ejercicio a personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias. Si el Consejo General del organismo avala el proyecto, la prueba piloto se realizará en 2026 en comicios de Coahuila.

La iniciativa se topó de inmediato con el rechazo de partidos políticos, cuyos representantes (Morena y PRI) advirtieron que no hay condiciones de seguridad tecnológica ni de protección a la secrecía del voto, y tampoco de certeza jurídica, sobre todo en la etapa de impugnación de resultados.

“Tampoco habría que ceder ante el mito de la modernidad”, dijo Jaime Castañeda (Morena), al exponer que en su partido están escépticos frente al voto por Internet. Si bien es una “noble causa”, recibir la votación de personas en postración y de la persona cuidadora primaria, los dilemas en torno a este tipo de sufragio no están resueltos, advirtió.