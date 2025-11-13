Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 12
A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer que incluir su imagen en las elecciones intermedias de 2027, por la consulta de revocación de mandato, ponga en desventaja a los candidatos de la oposición, y se pronunció porque haya una discusión amplia sobre la importancia de ese ejercicio.
“La revocación de mandato es un logro del pueblo de México que ya está en la Constitución, y fue propuesta por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, por nuestro movimiento, porque hay veces en que presidentes duran seis años y ya no tienen el apoyo popular; entonces, ¿para qué seguir con una situación así?”
Señaló que la oposición “tendría que explicar por qué estarían en desventaja, porque nosotros no (lo) vemos… ¿No dicen que cada vez hay menos apoyo popular a la Presidenta? En el fondo saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular”, sostuvo.
Indicó que la propuesta de adelantar la consulta también “tiene que ver con una decisión de que el mismo recurso que se va a usar para la elección intermedia, y el siguiente año no se tengan que volver a poner casillas y urnas”.
Subrayó que es “bueno que hay debate sobre esto, que no se apruebe en dos días”, sino que en todo el país “se abra a la discusión amplia de por qué es importante la revocación de mandato” y no solamente en términos de lo que le cuesta al pueblo de México.
“Que se aproveche toda la organización de la elección, sería elección del Poder Judicial, presidentes municipales, diputados, gobernadores en algunos de los estados y revocación de mandato. Claro que tiene que organizarse muy bien y definir cuáles son las características. Por eso, mi planteamiento de lo que proponen los diputados para avanzar en este periodo (con) esa aprobación.”
Nosotros, señaló, “reivindicamos que exista la revocación de mandato y que la gente diga a la mitad del periodo: ‘¿quieren que siga la Presidenta o no quieren que se vaya?’ Es muy sano para el país”.