Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 12

A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer que incluir su imagen en las elecciones intermedias de 2027, por la consulta de revocación de mandato, ponga en desventaja a los candidatos de la oposición, y se pronunció porque haya una discusión amplia sobre la importancia de ese ejercicio.

“La revocación de mandato es un logro del pueblo de México que ya está en la Constitución, y fue propuesta por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, por nuestro movimiento, porque hay veces en que presidentes duran seis años y ya no tienen el apoyo popular; entonces, ¿para qué seguir con una situación así?”

Señaló que la oposición “tendría que explicar por qué estarían en desventaja, porque nosotros no (lo) vemos… ¿No dicen que cada vez hay menos apoyo popular a la Presidenta? En el fondo saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular”, sostuvo.

Indicó que la propuesta de adelantar la consulta también “tiene que ver con una decisión de que el mismo recurso que se va a usar para la elección intermedia, y el siguiente año no se tengan que volver a poner casillas y urnas”.