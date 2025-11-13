Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 10

Los senadores se tomaron otra semana de vacaciones, ahora por el puente del 20 de noviembre, y la gran mayoría regresará a sesionar hasta el próximo miércoles para aprobar la ley de extorsión y los nombramientos de magistrados electorales locales.

Durante la sesión de ayer, desde el pleno, la presidenta de esa Cámara, Laura Itzel Castillo, felicitó al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72, que se celebra este jueves.

“Honorable asamblea, compañeras y compañeros, senadoras y senadores: quiero compartirles que el día de mañana, 13 de noviembre, es cumpleaños de un gran patriota, del mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.”

Agregó: “Desde aquí queremos mandarle las más amplia y calurosa felicitación”, lo que generó una respuesta entusiasta de los senadores de Morena, PT y PVEM, que corearon la frase “es un honor estar con Obrador” y extrañamente no hubo una respuesta airada de los opositores.

Tampoco se confrontaron los guindas y aliados con sus rivales, tal vez porque la panista Lilly Téllez no estuvo. Su actitud, de subir a tribuna sólo a insultar al bloque de la 4T, ha provocado mucha molestia entre a la facción mayoritaria.