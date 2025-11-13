Enrique Méndez

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 10

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados precisó que no puede sancionar a legisladores faltistas o que tengan un comportamiento que contradiga las disposiciones del código que rige su actuar.

Únicamente, cuando se comprueba una mala conducta, el comité puede decidir un apercibimiento en privado o una disculpa pública. “No somos la Santa Inquisición”, afirmó el presidente de esa instancia, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena).

El legislador, quien ya presidió el mismo comité en la 64 Legislatura y la sección instructora en la 65 –donde se estancó el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas–, señaló que el papel de la instancia a su cargo privilegia el acuerdo y el diálogo entre los diputados como pares.

De lo que se trata, expuso, es que todos respeten la Constitución, los reglamentos internos y lleven un comportamiento ético dentro y fuera del recinto parlamentario.

Explicó que el comité –que se instalará oficialmente el miércoles de la próxima semana– recibirá y dará trámite “con imparcialidad, profesionalismo y responsabilidad” a cualquier queja contra los diputados relacionada con comportamientos como el de Cuauhtémoc Blanco (Morena), quien hace unas semanas se conectó a una reunión de la Comisión de Presupuesto mientras jugaba pádel en el Desierto de los Leones.