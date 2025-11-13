Política
Suspende ayuntamiento de Uruapan el desfile del 20 de noviembre
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 8

Morelia, Mich., El ayuntamiento de Uruapan suspendió el desfile del 20 de noviembre pese a que el lunes pasado se puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ante la inseguridad que vive el municipio y por el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1º de noviembre pasado.

La viuda de Manzo Rodríguez y alcaldesa sustituta, Grecia Itzel Quiroz García, divulgó en sus redes sociales: “Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”. Como parte del mencionado plan, el gobierno federal desplegó a más de 10 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en municipios como Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

