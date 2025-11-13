▲ Seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en Palacio Nacional. Foto Presidencia

Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 8

Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán y diputado federal de Morena, señaló ayer que si bien, “ya con lo que va hasta este momento, está claro que fue el crimen organizado” el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, “no se puede descartar la línea política de investigación”.

Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, también citó los presuntos nexos con Los caballeros templarios del dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, quien en conferencia en San Lázaro pidió indagar a diputados por el crimen de Manzo.

Llevado por legisladores federales del tricolor, Valencia (ex alcalde de Tepacaltepec y fundador del grupo Revolución Social) señaló un supuesto “complot político para asesinar a Manzo” y manifestó que “hasta aquí (en la cámara) debe llegar la investigación”.

Valencia, quien en 2014 declaró que era “imposible decirle ‘no’ a Los caballeros templarios”, manifestó este miércoles que en el asesinato de Manzo, el crimen organizado “le hizo el trabajo a delincuentes disfrazados de políticos” y señaló a Godoy de haber amenazado al edil.