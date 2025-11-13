Fabiola Martínez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dese-chó una demanda del PAN contra la presidenta Claudia Sheinbaum por presunto uso indebido de recursos públicos y calumnia, así como vulneración de principios electorales, por expresiones emitidas durante las mañaneras del 20 y 27 de octubre pasado.

El PAN dijo que la mandataria “descalificó a los partidos de oposición, calumnió y aplicó una estrategia para incidir en el voto” contra ese partido político.