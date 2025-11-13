Política
Desecha el Tribunal Electoral querella del PAN contra la Presidenta por mañaneras
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 6

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dese-chó una demanda del PAN contra la presidenta Claudia Sheinbaum por presunto uso indebido de recursos públicos y calumnia, así como vulneración de principios electorales, por expresiones emitidas durante las mañaneras del 20 y 27 de octubre pasado.

El PAN dijo que la mandataria “descalificó a los partidos de oposición, calumnió y aplicó una estrategia para incidir en el voto” contra ese partido político.

La sala superior confirmó –por mayoría de votos– el criterio de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a que las opiniones de la Presidenta estaban vinculadas a temas de interés general y, además, fueron en respuesta a las preguntas de periodistas.

