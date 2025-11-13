▲ La mandataria pidió ayer a concesionarios de radio y tv debatir sobre tiempos de partidos en los medios. Foto Marco Peláez

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 4

El gobierno de México no reprime, censura o limita la libertad de expresión, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los concesionarios de radio y televisión. Al contrario, dijo que se defiende, ya que “sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia”.

Entre aplausos, al participar por primera vez en la convención de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la mandataria aprovechó para invitar a empresarios del ramo a debatir una eventual reforma electoral, ya que se abordarán “los tiempos, que tanto importan a ustedes, de los partidos políticos (en los medios) en la época de comicios.

“Desde el gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, censuramos ni limitamos nunca la libertad de expresión; creemos y confiamos en ella.”

La visión de su gobierno, enfatizó, es que la libertad “no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos”.

Hizo un “llamado respetuoso” a todos aquellos que forman parte de los medios de comunicación: abrirse al debate, “igual que el gobierno, al debate plural, a las voces de la sociedad.

“El público de hoy no quiere escuchar una sola versión de los hechos, el público de hoy quiere entender, contrastar y participar, y eso es algo profundamente positivo para la democracia y la libertad de expresión.”

Sostuvo que “el pueblo de México está despierto, informado y consciente. Cerrarse a una sola opinión o mirada no sólo limita el debate, también aleja a las audiencias, porque la gente busca que los medios reflejen lo que realmente somos: una nación diversa, viva, plural y dialogante”.