ambió la relación del gobierno mexicano con las grandes empresas de comunicación y sus opinólogos a partir de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador redujo, o canceló por completo, los contratos de publicidad de miles de millones de pesos que recibían de Enrique Peña Nieto y sus antecesores. No sólo eso, también publicó la lista de los beneficiarios de los chayotes, con nombre y apellido. Nunca fue buena su relación con el primer presidente de la 4T, pero se deterioró al máximo. Hubo hasta las “mentadas” en la mañanera.

Llegó Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, y tras unas semanas de tregua, enfocaron sus baterías contra ella, tal vez con más furor. La mandataria había marcado su rayita: no volvería la feria de los contratos y el chayote. Podría ufanarse de que es la Presidenta más atacada del mundo por la “mediocracia” de su país aunque, paradójicamente, la aprobación ciudadana a su gobierno muestra porcentajes superiores a 80 por ciento.

Un acercamiento, pero…

La corrección política reclamó su espacio y la presidenta Sheinbaum asistió a la convención de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Su mensaje: “Desde el gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión, creemos y confiamos en ella. Por el contrario, la defendemos porque entendemos que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia”. Ninguno de los presentes podría negarlo. El presidente de la cámara, José Antonio García Herrera, la recibió con estas palabras: “Le reconocemos y agradecemos la apertura que tuvo para el diálogo frente a las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, privilegiando siempre la libertad de expresión, información y opinión”. ¿Terminará la campaña de medios contra la Presidenta a partir de ese feliz encuentro? No. El problema es de pesos.

Hank, Salinas Pliego

Sorprendió a la gente de Baja California que entre las casas de juego y apuestas lavadoras de dinero que exhibió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no fuera mencionada ninguna de Jorge Hank Rohn, el ex alcalde de Tijuana. Es sabido que tiene presencia en varias ciudades. Trascendió que dos pertenecen al Grupo Salinas, pero el empresario Ricardo Salinas Pliego rechazó que estuvieran relacionadas con ilegalidades.