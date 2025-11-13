Piratas del Caribe

Q

ue no quepa duda: los nuevos corsarios vienen con uniforme y portaviones. Desde septiembre de 2025, la Casa Blanca ordenó golpes a lanchas en el Caribe y Pacífico –varias decenas de embarcaciones han sido alcanzadas en fechas como 1º, 15, 19 de septiembre; 3, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 29 de octubre, y principios de noviembre–, con decenas de muertos y algunos supervivientes.

Gobiernos y familias hablan de pescadores; ministros europeos hablan de atropello al derecho internacional. El reclamo no es chisme: líderes y medios han cuestionado la legalidad y la transparencia de las operaciones.

Hubo incluso abordajes a atuneras y versiones encontradas sobre quiénes eran los tripulantes y qué cargaban (la versión oficial gringa habla de narco; la otra, del hambre y la pesca), y la duda sigue pegada al casco.

En la plaza pública ya se susurra la excusa: “el cártel de Los Soles” aparece como pretexto convenientísimo, como quien pega un parche para tapar el saqueo, y muchos creen que detrás del humo hay apetito por el petróleo venezolano.

Así habla el Caribe: con rabia, con ironía y con la memoria de que los piratas siempre vuelven cuando hay riqueza por robar.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Décima ante una amenaza

Ante lo que es ominoso

la respuesta debe ser clara

y más si no da la cara

haciéndole al misterioso

opositor rencoroso;

si a despecho de la paz

el derechista rapaz

buena convivencia viola,

Presidenta, no está sola

el pueblo se halla detrás.

Benjamín Cortés V.

Faltó condena a Trump en cumbre de la Celac

Es importante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea. En esta ocasión, en Santa Martha, Colombia, los días 8 y 9 de noviembre.

Sólo es lamentable no haber colocado en el documento final una condena rotunda a las agresiones de Donald Trump en el Caribe, situación que para Venezuela era, desde luego, muy urgente. Recuerdo que AMLO planteaba que la Celac podría ser una opción frente a la OEA, tan ligada a Estados Unidos, sin la incorporación en todo caso de ese país y de Canadá, nada más Latinoamérica y el Caribe, pero en esta cumbre se vio que los que pueden boicotear por su cercanía con el imperio, aparecen en escena, como es el caso de Javier Milei y otros.

Sería lamentable que un organismo tan importante terminara siendo una segunda OEA. Esperamos que no.

Tere Gil

Queja por tianguis sobre Tasqueña

Quisiera externar mi desacuerdo porque recientemente, cada martes, sobre avenida de Las Torres, casi esquina con Tasqueña, ha aparecido un tianguis de instrumentos musicales que no solamente entorpece el paso peatonal, sino también el de por sí caótico tránsito vehicular en esta zona, pues los vendedores estacionan sus vehículos sobre esa avenida.

Cabe mencionar que precisamente se instalan afuera de un paradero de transporte urbano, de la Central Camionera Sur y la terminal del Metro Tasqueña. Al parecer, cuentan con el permiso de alguna autoridad de Coyoacán porque también ocasionalmente ahí se paran patrullas que no desalojan a quienes se estacionan en lugares prohibidos, sino que también ellos lo hacen, estorbando más.