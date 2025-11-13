Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 30

Madrid. El histórico juicio contra el fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, entró en su fase final con la declaración en el estrado del imputado, quien negó los delitos por los que es juzgado y rechazó responder a las acusaciones, limitándose a admitir contestar preguntas de la Fiscalía y de la abogacía del Estado.

El máximo responsable de hacer cumplir la ley en el país se enfrenta a un proceso judicial por el delito de revelación de secretos.

El origen del caso se remonta a marzo de 2024, cuando se publicaron correos electrónicos de carácter privado entre el abogado de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el fiscal que instruía su caso por un presunto delito de evasión hacendaria.

El fiscal español intervino personalmente en la emisión de una nota de prensa en la que se desmintió un bulo con relación al caso, pero en todo momento ha negado que él mismo haya participado directa o indirectamente en la filtración de los mensajes a los medios de comunicación que lo publicaron.

Una parte sustancial del juicio ha sido la declaración de los periodistas involucrados, que si bien no han revelado las fuentes que les permitieron tener acceso a los correos privados, sí negaron que hubiera sido el imputado.