▲ El presidente Volodymir Zelensky busca hacer frente a los cuestionamientos al exigir la renuncia de funcionarios de su gobierno Foto Ap

▲ La ministra de Energía, Svitlana Grishuk, quien debió dimitir, explicó a la prensa el lunes pasado detalles del caso. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 30

Moscú. El escándalo de corrupción en la empresa pública de energía atómica, Enorgoatom (conocida así por su acrónimo), que estalló en Ucrania y atrae la atención de su población desde el pasado lunes, cuando la Oficina Anticorrupción del país eslavo (Nabu, por sus siglas en ucranio) reveló haber desmantelado una red criminal que, en plena guerra con Rusia, se beneficiaba con comisiones ilegales, puede asestar un duro golpe a la imagen del presidente Volodymir Zelensky.

Lo anterior, no sólo porque el presunto jefe de la trama de delincuentes, el controvertido empresario, Timur Mindich, era íntimo amigo del mandatario y su socio en la productora Kvartal-95 en la etapa de cómico de Zelensky, sino por haber salido del país horas antes de que la Fiscalía Especial Anticorrupción (FAS, por sus siglas en ucranio) iniciara el registro de sus oficinas.

Otro de los imputados, el ex viceprimer ministro Oleksiy Cherny-shov, considerado otro personaje muy cercano a Zelensky, y su voz aparece en una grabación –de las cuatro que ha dado a conocer la Nabu– al preguntarle al socio de Mindich, Oleksandr Tsukerman (quien también huyó al extranjero), cuándo puede pasar a recoger el efectivo que le corresponde.

En total, Chernyshov y un “mensajero” (por su voz, podría ser su esposa) recibieron un millón 600 mil dólares y 100 mil euros. La FAS los detuvo la noche del martes.

En otra grabación, se escucha al supuesto contador de la red diciendo que ”no es nada agradable” llevar por la calle a la “oficina” una caja con un millón 600 mil dólares.

Botín de más de 100 mdd

De acuerdo con la investigación de la Nabu, sin ocupar ningún cargo en Enorgoatom –operador de todas las centrales atómicas ucranias–, por conducto de cómplices en el consorcio y en el ministerio de Energía, el grupo aparentemente encabezado por Mindich, ejerciendo éste su influencia por su conocida cercanía con Zelensky y por medio de sus contactos con miembros del gobierno, exigía una comisión ilegal de entre 10 y 15 por ciento de todos los contratos de trabajos o suministros en sus plantas, con lo cual se embolsaron al menos un botín de 100 millones de dólares.