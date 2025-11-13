Afp, Ap, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 29

Ginebra. El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura examina a Israel por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los prisioneros palestinos desde el 7 de octubre de 2023, y a Hamas por el trato a los rehenes en Gaza, mientras el presidente Donald Trump envió una carta a su homólogo israelí, Isaac Herzog, para solicitar formalmente que indulte al primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, quien enfrenta en su país un juicio por corrupción.

“Estamos profundamente consternados por las descripciones de lo que parecen ser actos de tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados infligidos a palestinos”, declaró el relator Peter Vedel Kessing al inicio del examen de Israel ante el Comité, en Ginebra.

En los “numerosos informes recibidos de fuentes diversas y fiables se afirma que la tortura se convirtió en una herramienta deliberada y extendida, desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento”, añadió.

Entre los métodos de tortura mencionados por el Comité figuran palizas severas –incluidas en los genitales–, descargas eléctricas, posiciones forzadas prolongadas, condiciones de detención inhumanas, privación de alimento, simulación de ahogamiento, insultos sexuales y amenazas de violación generalizadas, de acuerdo con informes procedentes de organismos de la ONU, organizaciones no gubernamentales israelíes, palestinas e internacionales.