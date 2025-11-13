▲ Autoridades israelíes anunciaron la reapertura de un paso fronterizo en el norte del enclave para que ingrese ayuda humanitaria. En la imagen, un niño sobre un misil sin detonar en la ciudad de Gaza. Foto Afp

Ap, Afp, Europa Press, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 29

Jerusalén, Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el fuego, el 10 de octubre, al tiempo que Amnistía Internacional pidió a Israel que no apruebe la ley que impondría la pena capital a presos palestinos acusados de “terrorismo”.

Amnistía Internacional subrayó que “no hay forma de endulzar que una mayoría de 39 parlamentarios aprobaran en primera lectura un proyecto de ley que obliga a los tribunales a imponer la pena de muerte exclusivamente a palestinos condenados por el asesinato de israelíes”.

El organismo exigió que el Parlamento no apruebe definitivamente una norma que violaría el derecho humanitario internacional.

La iniciativa, respaldada por el premier israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, fue aprobada el lunes en la primera de tres lecturas.

Analistas señalaron al medio Al Jazeera que la destrucción masiva de infraestructura demuestra que xiste una clara intención de hacer que la ciudad de Gaza sea inhabitable, un acto que equivale a una limpieza étnica.

En este contexto, Mohamed Wael Helles, un aventajado estudiante de 14 años que soñaba con estudiar medicina, es uno de los cientos de pacientes que esperan ser atendidos en el maltrecho y saturado sistema sanitario gazatí. Helles fue herido durante un ataque aéreo israelí que lo dejó con una lesión en la médula espinal y parálisis parcial.

El gobierno gazatí informó que seis mil personas sufren amputaciones, de las cuales una cuarta parte son niños, debido a la violencia ejercida por Tel Aviv. También denunciaron la “falta de instalaciones médicas para programas de rehabilitación y de apoyo sicosocial, especialmente para menores que sufren discapacidades desde edades muy tempranas”. En tanto, Israel reabrió “permanentemente” el paso fronterizo de Zikim, al norte de la franja, para permitir la entrada de camiones con ayuda humanitaria, informó el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda (Cogat) , dos meses después de su cierre.