Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 28

Nueva York. Un juez federal ordenó ayer que los más de 600 migrantes detenidos en la operación Midway Blitz en Chicago, Illinois, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sean liberados de las instalaciones federales la próxima semana porque sus arrestos fueron posiblemente ilegales.

El juez de distrito Jeff Cummings emitió la orden de liberación tras una demanda presentada por grupos de derechos civiles contra el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Al menos 615 personas deben ser liberadas antes del 15 de noviembre y deberán pagar la fianza antes del 21.

La querella, presentada por el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, alegó que los agentes federales violaron un acuerdo extrajudicial de 2022 sobre detenciones sin orden judicial en Chicago y sus alrededores.

Fox News informó que 85 por ciento de las personas detenidas no tienen condenas previas.