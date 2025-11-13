Mundo
FBI: cárteles mexicanos ya no fabricarán fentanilo
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 28

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, aseveró ayer que el presidente Donald Trump terminó con el suministro de fentanilo y salvó a “decenas de miles de estadunidenses” tras desmantelar la cadena de abastecimiento al prohibir los precursores para fabricarlo.

“Estas sustancias ya están prohibidas y no serán usadas por organizaciones criminales mexicanas o cualquier otra en todo el mundo”, remarcó.

Subrayó que Estados Unidos y China acordaron un plan para detener los productos químicos relacionados con esa droga sintética en el marco de su viaje a Pekín la semana pasada.

“La República Popular China designó e incluyó en una lista completa los 13 precursores utilizados para fabricar fentanilo”, detalló.

