Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 28

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, aseveró ayer que el presidente Donald Trump terminó con el suministro de fentanilo y salvó a “decenas de miles de estadunidenses” tras desmantelar la cadena de abastecimiento al prohibir los precursores para fabricarlo.

“Estas sustancias ya están prohibidas y no serán usadas por organizaciones criminales mexicanas o cualquier otra en todo el mundo”, remarcó.