▲ Fotografía oficial de los cancilleres del G-7 y otros países, en Canadá. Participó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente (tercero de izquierda a derecha en la segunda fila). Foto Ap

Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 28

Ontario. El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, enfrentó ayer preguntas de sus homólogos del G-7 (Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos) sobre la legalidad de los ataques ejecutados por el Pentágono en el Caribe y el Pacífico contra barcos que afirma, sin pruebas, transportaban drogas hacia su país.

Los jefes de la diplomacia de los países del G-7 dieron inicio a la cumbre del organismo esta semana en Canadá.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó “preocupación” por las operaciones militares que la Casa Blanca desarrolla en aguas internacionales y señaló que los ataques son “ilegales” y que “podrían contribuir a la inestabilidad regional”, informó The Guardian.

“Hemos observado con preocupación las operaciones militares en el Caribe porque ignoran el derecho internacional”, señaló Barrot.

Agregó que es esencial para el G-7 “trabajar en concreto” para confrontar el narcotráfico mundial, y apuntó que un millón de ciudadanos franceses viven en el Caribe y podrían ser afectados.

Advirtió que es crucial evitar “la inestabilidad causada por posibles escaladas”, después de que Venezuela advirtió que los despliegues estadunidenses podrían desencadenar un conflicto total.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró a la agencia Reuters que tales ataques sólo podrían justificarse como “legítima defensa” o por una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).