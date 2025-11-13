▲ El mandatario estadunidense tuvo una amistad de 15 años con el empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una celda en 2019. Foto The Independent

Ap, Afp Y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 27

Washington. Legisladores demócratas divulgaron ayer una serie de correos electrónicos que sugieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de la conducta del fallecido Jeffrey Epstein. En uno de los documentos se puede leer que el depredador sexual afirmó que el mandatario “sabía de las chicas” que reclutaba para su red de tráfico, y otro que reveló que el republicano “pasó horas” con una de las víctimas.

En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, el empresario fallecido afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual del delincuente.

En un correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein presuntamente escribió: “Por supuesto que (Trump) sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, pero no está claro qué sabía, ni si esa información guardaba relación con los delitos sexuales del financiero.

En otro mensaje, de abril de 2011, Epstein comentó a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.

En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

La versión del correo electrónico, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, omitía el nombre de la persona, pero los republicanos del organismo afirmaron que se trataba de Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein y al ahora ex príncipe Andrés de abusos sexuales, y que se suicidó en abril pasado.

Respuesta republicana

Poco después de la publicación de los correos, la mayoría republicana del comité respondió con la difusión de su propio lote de 23 mil documentos, y acusó a la bancada opositora de “seleccionar a dedo” los memorandos “para generar titulares sensacionalistas”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los demócratas “filtraron selectivamente correos electrónicos” para “crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”, y aseveró que la persona no identificada a la que se hace referencia en los mensajes es Giuffre.

Leavitt señaló que Giuffre había “dicho repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad y que ‘no podría haber sido más amable’ con ella en sus limitadas interacciones”.

Nuevo engaño: mandatario

El presidente Donald Trump reviró que “los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y tantos otros temas”, en una publicación en su plataforma Truth Social, e insto a los miembros de su partido a no caer en una “trampa”.