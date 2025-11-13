Demócratas revelan los documentos
El presidente “pasó horas” con una de las víctimas, escribió el criminal en 2011
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 27
Washington. Legisladores demócratas divulgaron ayer una serie de correos electrónicos que sugieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de la conducta del fallecido Jeffrey Epstein. En uno de los documentos se puede leer que el depredador sexual afirmó que el mandatario “sabía de las chicas” que reclutaba para su red de tráfico, y otro que reveló que el republicano “pasó horas” con una de las víctimas.
En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, el empresario fallecido afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual del delincuente.
En un correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein presuntamente escribió: “Por supuesto que (Trump) sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, pero no está claro qué sabía, ni si esa información guardaba relación con los delitos sexuales del financiero.
En otro mensaje, de abril de 2011, Epstein comentó a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.
En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.
La versión del correo electrónico, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, omitía el nombre de la persona, pero los republicanos del organismo afirmaron que se trataba de Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein y al ahora ex príncipe Andrés de abusos sexuales, y que se suicidó en abril pasado.
Respuesta republicana
Poco después de la publicación de los correos, la mayoría republicana del comité respondió con la difusión de su propio lote de 23 mil documentos, y acusó a la bancada opositora de “seleccionar a dedo” los memorandos “para generar titulares sensacionalistas”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los demócratas “filtraron selectivamente correos electrónicos” para “crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”, y aseveró que la persona no identificada a la que se hace referencia en los mensajes es Giuffre.
Leavitt señaló que Giuffre había “dicho repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad y que ‘no podría haber sido más amable’ con ella en sus limitadas interacciones”.
Nuevo engaño: mandatario
El presidente Donald Trump reviró que “los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y tantos otros temas”, en una publicación en su plataforma Truth Social, e insto a los miembros de su partido a no caer en una “trampa”.
“¡No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia nada más, y cualquier republicano involucrado debe concentrarse únicamente en abrir nuestro país y reparar el daño masivo causado por los demócratas!”, expresó.
La revelación de los mensajes probablemente ejercerá una presión significativa sobre la administración Trump para que publique íntegramente los llamados archivos Epstein, que supuestamente detallan el prolongado escándalo que ensombreció el segundo mandato del magnate, cuando la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no publicarían documentos adicionales que los investigadores ya habían estado examinando.
El jefe de la Casa Blanca ha negado tener conocimiento alguno sobre los crímenes del depredador sexual, quien fue su amigo por muchos años, aunque en julio declaró a la prensa que su relación con Epstein se había deteriorado a raíz del reclutamiento de trabajadoras en su residencia en Mar-a-Lago.
“Les dije: ‘Miren, no queremos que se lleven a nuestra gente’”, al ser preguntado si Giuffre era una de las empleadas que Epstein había reclutado, el presidente se mostró evasivo, pero luego afirmó que el criminal “la robó”.
Trump y Epstein fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba 15 años atrás por un proyecto inmobiliario.
Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía –negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump– que fue muy criticado por ser demasiado indulgente.
El Departamento de Justicia aseguró en un memorando publicado el 7 de julio que no existía una supuesta “lista de clientes” de Epstein, y reafirmó que éste se suicidó en su celda, el 10 de agosto de 2019.
La demócrata Adelita Grijalva juró el cargo como la nueva integrante del Congreso, en representación de Arizona, para ocupar el escaño en la Cámara de Representantes que dejó vacante su difunto padre.
Tras pronunciar un discurso en el pleno, Grijalva firmó una petición para impulsar una votación sobre la divulgación de los archivos relacionados con Epstein, con lo que se alcanzaron las 218 firmas necesarias.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que planea someter a votación en la Cámara la próxima semana una medida que exige la divulgación completa de los archivos.
Altos cargos republicanos consideran que decenas de miembros de su partido votarán a favor de la iniciativa, reportó Politico, que citó a cinco personas fuentes anónimas.
Los demócratas que impulsan la petición aseguraron que los republicanos apoyarán la medida una vez que sea sometida a votación.