Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 33
El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a la gubernatura en 2021 no fue resultado de las encuestas internas del partido guinda, sino una decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por la amistad que los une.
Durante su participación como invitado en la presentación del libro La Decisión, del periodista Héctor Ponce, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, admitió que quien resultó favorecido en los sondeos fue el ex presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
Rocha Moya reconoció que las encuestas internas de Morena no lo favorecieron en al menos dos ocasiones. No obstante, la decisión final de nombrarlo candidato fue tomada por López Obrador, lo que fue comunicado por el entonces senador Ricardo Monreal Ávila, actual diputado federal.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2020, el entonces dirigente de Morena, Mario Delgado, lo anunció como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa.