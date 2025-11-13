De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 33

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a la gubernatura en 2021 no fue resultado de las encuestas internas del partido guinda, sino una decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por la amistad que los une.

Durante su participación como invitado en la presentación del libro La Decisión, del periodista Héctor Ponce, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, admitió que quien resultó favorecido en los sondeos fue el ex presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.