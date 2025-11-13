Israel Dávila

Jueves 13 de noviembre de 2025

Toluca, Méx., Tras un largo proceso de certificación y una lucha jurídica de casi 10 años, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el reconocimiento de denominación de origen al mezcal que se produce en 15 municipios del sur del estado.

La gobernadora Delfina Gómez recibió ayer, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del director del IMPI, Santiago Nieto, dicha certificación para el mezcal hecho en Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.