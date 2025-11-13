▲ Colonias de mariposas monarcas en oyameles del santuario El Campanario, en ejido El Rosario, municipio de Ocampo, Michoacán, en el cual se prevé el arribo de 80 millones de ejemplares este año. Foto La Jornada

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 33

Morelia, Mich., Millones de mariposas monarca han arribado a Michoacán desde el pasado 3 de noviembre; las primeras llegaron al cerro El Campanario del ejido El Rosario, en el municipio de Ocampo.

A la fecha se han formado tres colonias de lepidópteros en oyameles de la región, y casi se termina de establecer una cuarta, por lo que se estima que unas ocho hectáreas de bosque quedarán cubiertas con las mariposas provenientes de Canadá, comentó el ejidatario Sergio Téllez, uno los guardianes de ese santuario.

El labriego anunció que el próximo 21 de noviembre se abrirán al público los santuarios de la mariposa, y el día 22 habrá en El Rosario una ceremonia de apertura, que incluirá eventos culturales.

“No podemos hablar de un número exacto de mariposas, no sé de dónde sacan cifras, pero sabemos que será una buena temporada en la que habrá millones de mariposas, poco más que en 2024, y sólo estarán a la vista de la gente unas dos hectáreas”, apuntó.

Agregó que los otros santuarios abiertos al público serán el de Sierra Chincua, en el municipio de Angangueo, y los ubicados en los municipios de Senguio, Tlalpujahua, Áporo y el de Cerro Pelón, en Zitácuaro, donde también se esperan visitantes para ver a los insectos migratorios.

Expuso que “lo primero que hacen (los lepidópteros) es juntarse como si fueran racimos de uvas en las ramas de los oyameles, ante el frío que prevalece en la zona montañosa del oriente del estado, de manera particular en el cerro El Campanario”, añadió Téllez.