Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 33

Monterrey, NL., La empresa estadunidense Nvidia negó que vaya a invertir mil millones de dólares en Nuevo León, horas después de que el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció los planes de la trasnacional para construir en la entidad un centro de datos ecológico de Inteligencia artificial (IA).

“Nvidia no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico en América Latina se fundamenta exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y desarrollo de talento”, puntualizó la firma en un comunicado a la agencia de noticias Reuters.

Esta es la segunda ocasión que Samuel García anuncia una inversión fallida, ya que el 1º de marzo de 2023 adelantó que la empresa Tesla invertiría más de 4 mil millones de dólares para la instalación de una megafábrica en el municipio de Santa Catarina, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.

El anuncio de que Nvidia invertiría en territorio estatal lo realizó García Sepúlveda ayer por la mañana durante el evento México IA+ Inversión Acelerada, organizado por la Secretaría de Economía federal, en la Ciudad de México, en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial y Cipre Holding, y también lo compartió en sus redes sociales:

“@nvidia =, la empresa más importante de software e inteligencia artificial, llega a nuestro estado con una inversión de un billón de dólares. Construirán ni más ni menos que el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León.