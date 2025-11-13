▲ Imagen captada antier en la noche desde el parque eólico en La Rumorosa, Baja California, que muestra el fenómeno de auroras boreales, poco común en el país. Foto Brandon Echeverrys / La Jornada BC

Juan Pablo Guerra

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 32

Tijuana, BC ., Las tormentas solares (también conocidas como geomagnéticas) que causaron breves interrupciones en el sistema eléctrico de la ciudad de Tijuana, también provocaron que en todo el norte de México se observaran auroras boreales, especialmente en zonas con firmamentos despejados como el desértico parque eólico en La Rumorosa, Baja California.

Estas tormentas tienen su origen en perturbaciones al campo magnético de la tierra, en ocasiones alterando los sistemas eléctricos, por lo que autoridades como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) tienen una escala para cuantificar su intensidad y posibles afectaciones; la tormenta causante de esta aurora tuvo un nivel de riesgo 4 de 5.

Aunque estos fenómenos son más comunes en regiones cercanas a los polos, como Canadá o Rusia, en esa ocasión entidades mexicanas como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas también las pudieron observar.

Según el departamento de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este fenómeno pudo ser avistado durante mayo de 2024 en el estado de Michoacán, un récord en la distancia alcanzada por dichas perturbaciones en territorio nacional.