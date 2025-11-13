Alma E. Muñoz Arturo Sánchez, Néstor Jiménez y Sergio Ocampo

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 32

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció ayer porque el Congreso de Guerrero revise su calendario de días cívicos, tras la polémica generada por el homenaje que el gobierno del estado, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, hizo al ex mandatario Rubén Figueroa Figueroa por su natalicio 117; fue “una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de esa entidad, entre otras cosas”, afirmó.

Rubén Figueroa fue acusado de representar el cacicazgo y represión de la lucha social durante la época conocida como la guerra sucia que se vivió en la entidad, de 1969 a 1979, y también de ordenar el asesinato y desaparición de miles de personas, sobre todo de la Costa Grande, donde operaron las guerrillas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

Al pedir su opinión sobre el tema, en la conferencia matutina de ayer, Sheinbaum Pardo contestó: “Pregunté por qué había sido y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Pero se conmemora a los héroes, a las heroínas, ¿no?”

De ahí urgió a las autoridades locales a modificar el calendario. “Se tiene que revisar si está en los días cívicos esta persona, porque se caracterizó por la represión al pueblo, entre otras cosas… Es importante que el Congreso estatal revise esas fechas”, indicó.

CNDH se suma a las críticas

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se sumó a las críticas e hizo un llamado enérgico a la legislatura estatal y a las autoridades locales a respetar la memoria de las víctimas de la represión en las décadas de 1960 a 1970.

Mencionó que al evento realizado en el municipio guerrerense de Huitzuco de los Figueroa asistió Rubén Figueroa Alcocer, hijo del ex mandatario. Señaló que ambos “fueron protagonistas de varios episodios represivos en la entidad”.

Sobresalen, dijo, la masacre de Aguas Blancas que, incluso, fue objeto de la recomendación 104/95 emitida por esta comisión. Solicitó a los diputados locales revisar el calendario de días cívicos a conmemorar y armonizarlo con un ejercicio serio de memoria histórica.