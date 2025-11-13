René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 31

Chimalhuacán, Méx., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó la perforación y rehabilitación de cuatro pozos en Chimalhuacán para resolver el problema de suministro de agua potable para más de cien mil habitantes de 16 colonias y barrios.

Los trabajos empezaron ayer con recursos de la Conagua, de la Comisión del Agua del Estado de México y el Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Odapas) municipal.

La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez informó que la inversión tripartita es de 208 millones de pesos y el proyecto forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente que impulsa el gobierno de México.

“Estas obras representan una solución de largo plazo para llevar agua directa a los hogares y así dejar de depender del abasto en pipas”, recalcó la edil.

Jesús Adrián Soto Díaz, titular del Odapas, explicó que la readecuación del pozo Vidrieros atenderá la necesidad del recurso de más de 28 mil habitantes de este barrio, así como de Labradores, Nueva Margarita, Ebanistas, Plateros y Talabarteros.

En tanto, la reperforación en Hojalateros reforzará el suministro para más de 34 mil residentes de Cesteros, Curtidores, Hojalateros y Talladores.

Estos dos proyectos se realizan a 300 metros de profundidad y pretenden mejorar la presión en la línea maestra y que de esta manera el agua llegue a todas las tomas domiciliarias.

En la parte baja del municipio se lleva a cabo la excavación Fundidores, para más de 28 mil pobladores del sector del mismo nombre y áreas cercanas.