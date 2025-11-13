Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 31
Chimalhuacán, Méx., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó la perforación y rehabilitación de cuatro pozos en Chimalhuacán para resolver el problema de suministro de agua potable para más de cien mil habitantes de 16 colonias y barrios.
Los trabajos empezaron ayer con recursos de la Conagua, de la Comisión del Agua del Estado de México y el Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Odapas) municipal.
La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez informó que la inversión tripartita es de 208 millones de pesos y el proyecto forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente que impulsa el gobierno de México.
“Estas obras representan una solución de largo plazo para llevar agua directa a los hogares y así dejar de depender del abasto en pipas”, recalcó la edil.
Jesús Adrián Soto Díaz, titular del Odapas, explicó que la readecuación del pozo Vidrieros atenderá la necesidad del recurso de más de 28 mil habitantes de este barrio, así como de Labradores, Nueva Margarita, Ebanistas, Plateros y Talabarteros.
En tanto, la reperforación en Hojalateros reforzará el suministro para más de 34 mil residentes de Cesteros, Curtidores, Hojalateros y Talladores.
Estos dos proyectos se realizan a 300 metros de profundidad y pretenden mejorar la presión en la línea maestra y que de esta manera el agua llegue a todas las tomas domiciliarias.
En la parte baja del municipio se lleva a cabo la excavación Fundidores, para más de 28 mil pobladores del sector del mismo nombre y áreas cercanas.
En este sitio, durante los estudios técnicos fueron identificadas redes taponadas y deterioradas, por falta de mantenimiento y agua de mala calidad.
Al otro extremo de la demarcación, en las inmediaciones del paraje Piedras Negras, empezaron las labores para hacer el pozo La Palma en el ejido de Santa María Nativitas, que beneficiará a más de 40 mil personas de las colonias Palma, Primera Sección; Corte San Pablo, Corte La Joya y Buena Vista, Segunda Sección.
Murieron 2 trabajadores en obra de Ixtapaluca
Dos trabajadores perdieron la vida y otro resultó herido a consecuencia del derrumbe en una obra hidráulica de la localidad Santa Bárbara, municipio de Ixtapaluca, informó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo estatal.
El percance ocurrió antier, al cierre de la jornada laboral, cuando una cuadrilla efectuaba faenas de excavación en un cárcamo.
De acuerdo con el reporte, uno de los muros se desplomó y la tierra sepultó a los trabajadores. El sobreviviente fue internado en un hospital de la zona.
Todos prestaban sus servicios para una empresa contratada por la Conagua, en un proyecto que forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente.
En dicho lugar, la Conagua realiza obras para mitigar el problema de las inundaciones en la zona del bulevar Cuauhtémoc.
Protección Civil estatal dio a conocer que la fiscalía mexiquense determinará las causas del siniestro y deslindará responsabilidades.