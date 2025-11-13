▲ Aspecto de la oquedad de 126 metros de diámetro y 45 de profundidad que se formó en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, en 2021, debido a la sobrexplotación de acuíferos en ese estado y Tlaxcala. Foto La Jornada de Oriente

Jueves 13 de noviembre de 2025

Puebla, Pue., La extracción intensiva y prolongada de agua subterránea en la zona Puebla-Tlaxcala está llevando a la región a una crisis del recurso con efectos ya visibles, entre ellos la formación del socavón de Santa María Zacatepec, en el municipio poblano de Juan C. Bonilla, en mayo de 2021 (de alrededor de 126 metros de diámetro y 45 de profundidad), aseveró el investigador Pedro Francisco Rodríguez Espinosa.

En una conferencia en el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla, el también director del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Ciiemad) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), subrayó que de acuerdo con los análisis, parte del líquido extraído corresponde a agua fósil –con dataciones superiores a 35 mil años, establecidas mediante radiocarbono–, es decir, reservas difícilmente renovables.

Refirió que en muestras recabadas en 100 pozos del valle de Puebla se halló, por ejemplo, una en San Andrés Cholula con “radioedad” de 35 mil 830 años, lo que confirma que se están consumiendo “aguas viejas de deshielo” atrapadas desde episodios glaciares del Pleistoceno.

Según los hallazgos del equipo del Ciiemad, el fenómeno en Juan C. Bonilla no es resultado de hundimientos kársticos clásicos, sino de una “nueva generación de socavones en ambientes terrígenos”: el arrastre de sedimentos por la explotación del nivel freático habría causado oquedades en depósitos de cenizas volcánicas jóvenes.

Estudios de tomografía eléctrica resistiva y pruebas de penetración estándar registraron “cero golpes” a 10, 15 y 20-21 metros de profundidad, evidencia de vacíos que perdieron el soporte del agua. Entre 2005 y 2020 el nivel estático habría descendido de 11-12 metros a 18-19 metros, “un diferencial crítico”.

Rodríguez Espinosa vinculó esta dinámica local con una tendencia global: el peak groundwater –análogo al pico petrolero–, que diversos modelos ubican hacia mediados del siglo XXI, pero ya se alcanzó en 21 cuencas con altas tasas de extracción. El resultado práctico es una disminución irreversible de la disponibilidad en numerosas regiones si no cambian las políticas de uso.

Señales de estrés hidrogeoquímico

La investigación también detectó señales de estrés hidrogeoquímico: en perforaciones de 180-250 metros se identificó un hotspot (concentración elevada) de boro en la ciudad de Puebla, indicador de aportes geotermales desde compartimentos profundos que “compensan” artificialmente la extracción y modifican la química del sistema.