Afp

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 9

Ciudad del Vaticano. El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Oscar en el Vaticano.

El pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 ¡Qué bello es vivir!, protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado.

En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise La novicia rebelde (1965) y el drama familiar de RobertRedford Gente corriente o Gente como uno (1980).

Otra de sus películas favoritas es La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.