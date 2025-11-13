La novicia rebelde y La vida es bella son dos de las películas favoritas de León XIV
Ciudad del Vaticano. El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Oscar en el Vaticano.
El pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 ¡Qué bello es vivir!, protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado.
En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise La novicia rebelde (1965) y el drama familiar de RobertRedford Gente corriente o Gente como uno (1980).
Otra de sus películas favoritas es La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
El Vaticano afirmó que León XIV había elegido “las películas más significativas para él”.
El Papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas del cine como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y MonicaBellucci.
También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.
El pontífice, de 70 años, espera “profundizar el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos”, declaró el Vaticano en un comunicado.
El evento está organizado por el Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.