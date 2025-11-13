▲ El grupo de rap norirlandés Kneecap, en el escenario del AFAS Live, en Ámsterdam. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 9

Londres. La industria musical británica aportó casi 10 mil 500 millones de dólares a la economía de Reino Unido en 2024, un aumento de 5 por ciento, pero el impacto del Brexit y el auge de la inteligencia artificial (IA) pesan sobre sus perspectivas, según un estudio.

En dicho estudio, publicado ayer y realizado por la asociación sectorial UK Music, los ingresos generados en el extranjero –a través de ventas, derechos de autor o giras– también aumentaron 5 por ciento, aportando más de 6 mil 300 millones de dólares el año pasado.

Los conciertos en Reino Unido de Take That, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Liam Gallagher y Girls Aloud contribuyeron a impulsar estos resultados, según el comunicado de UK Music, que cita a Charli XCX y Lola Young entre los artistas con mayor éxito internacional.

Sin embargo, la expansión de la industria debe ponerse en contexto con el crecimiento anual de dos dígitos registrado desde la pandemia del covid, señaló Tom Kiehl, director general de UK Music, quien advierte de una ralentización del “ímpetu inmediato pospandemia”.

El informe subraya el impacto continuo del Brexit, que complica la organización de giras en la Unión Europea (UE), y el desarrollo de la inteligencia artificial, percibido por muchos artistas como una amenaza, ya que sus obras podrían ser utilizadas sin autorización para entrenar modelos