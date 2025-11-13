Reuters, Afp y Dpa

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 8

París. ¿Escuchas a robots? La música hecha con inteligencia artificial (IA) es prácticamente indetectable, según una encuesta que determinó que los seres humanos ya no pueden distinguir la producida con IA de la real, según un estudio con 9 mil personas entrevistadas, y en el que “97 por ciento no supo diferenciar entre música generada íntegramente por IA y la creada por seres humanos, en una prueba a ciegas con dos temas de IA y uno real”, según Ipsos, que diseñó la investigación para la plataforma de streaming francesa Deezer. Se realizó en línea del 6 al 10 de octubre en ocho países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón.

Casi la mitad de los encuestados cree que la IA puede guiarlos para descubrir nuevas canciones. Pero sobre las consecuencias de componer música con esta tecnología, son más pesimistas. El 51 por ciento de ellos estima que la IA dará lugar a la aparición de canciones “de menor calidad y más genéricas”, y casi dos tercios (64 por ciento) piensan que esta técnica puede provocar “una pérdida de creatividad en la producción musical”, recalca el estudio.

Estos resultados “demuestran claramente que a la gente le importa la música y que quiere saber si está escuchando una canción creada por un humano o por una IA”, afirmó Alexis Lanternier, director general de Deezer.

La empresa francesa es, por el momento, la única plataforma de audio que indica sistemáticamente los títulos generados completamente por IA, a través de un mensaje a los usuarios.

En enero, detalló que uno de cada 10 temas reproducidos en su web en un día era una pista compuesta totalmente por IA. Diez meses después, esa cifra representa “34 por ciento del total de canciones”, es decir, cerca de 40 mil al día, según la empresa.

Pese a esta tendencia en aumento, estas canciones representan actualmente una parte muy pequeña de las escuchas.

En junio, el grupo The Velvet Sundown registró un éxito fulgurante en Spotify, y un mes después se confirmó que se trataba de una banda generada con la IA. Su canción más viral superó los tres millones de reproducciones.

La plataforma sueca, acusada de opacidad en materia de IA, anunció en septiembre varias medidas para instar a los artistas a ser más transparentes en cuanto al uso de esta tecnología.

Los resultados de la encuesta ponen de relieve las crecientes preocupaciones éticas en la industria musical, ya que las herramientas de IA capaces de generar canciones plantean problemas de derechos de autor y amenazan los medios de subsistencia de los artistas.

También ha demostrado que la mayoría de los oyentes quieren un etiquetado claro de la música generada por IA, según Deezer. El estudio marca asimismo que 73 por ciento de los encuestados está a favor de que se revele cuándo se recomiendan canciones generadas por inteligencia artificial, 45 por ciento desea opciones de filtrado y 40 por ciento afirma que omitiría por completo las canciones generadas por inteligencia artificial. Alrededor de 71 por ciento se mostró sorprendido por su incapacidad para distinguir entre las canciones compuestas por humanos y las creadas con IA.