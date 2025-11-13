Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 26

Luego de los bloqueos que realizaron productores a vías de comunicación hace unas semanas para exigir mejores condiciones, Ferromex, el operador de carga más grande de México, comenzó acciones legales ante la Fiscalía General de la República contra al menos 50 agricultores involucrados, confirmaron a este medio fuentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

Sin precisar nombres, se trata de productores de Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y algunos de Chihuahua, a los cuales la filial ferroviaria de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, ha denunciado por obstrucción de vías federales de comunicación.

En Tamaulipas, señalaron las fuentes, también se tienen registradas demandas contra agricultores iniciadas por la compañía Audi, de igual manera por interferencia a las vías. Por el mismo motivo, indicaron, hay denuncias que vienen desde el gobierno, específicamente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

A mediados de octubre, los productores de maíz bloquearon carreteras en al menos 17 estados para demandar mejor precio del grano, entre otras solicitudes. Los tramos afectados estuvieron en zonas de Jalisco, Morelia, Guanajuato, entre otras partes del Bajío.