Se ubicaron en 133 mil 300 mdp, de acuerdo con el organismo privado
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 26
El valor de las ventas comparables, que incluye datos de establecimientos con más de un año de operación, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) registró una variación positiva de 2.7 por ciento en términos nominales (sin descontar inflación) en octubre de 2025 respecto a igual mes del año pasado.
El dato, de acuerdo con los registros del organismo privado, muestra mejor nivel frente al 0.5 por ciento reportado en septiembre, pero muy por debajo respecto al 7.6 por ciento nominal anual informado en agosto pasado.
En tanto, el valor de las ventas totales de octubre, que incorpora los datos de establecimientos que abrieron en los pasados 12 meses, mostró un incremento anual de 4.9 por ciento respecto a igual mes de 2024, cifra superior al 2.8 por ciento reportado en septiembre del año en curso.
Los resultados por formato de establecimiento, según la Antad, fueron los siguientes: el canal de autoservicio tuvo un crecimiento de 1.6 por ciento a tiendas iguales y de 3.9 a tiendas totales; en tanto, el departamental reportó 2.5 por ciento a tiendas iguales y 3.7 a tiendas totales.
Por otro lado, el segmento de locales especializados presentó un crecimiento nominal anual de 4.6 por ciento a tiendas iguales y de 8 a tiendas totales.
El crecimiento acumulado, es decir, de enero a octubre de 2025, a tiendas iguales fue de 3.2 por ciento y a tiendas totales fue de 5.7 por ciento.
De acuerdo con la Antad, las ventas de octubre ascendieron a 133 mil 300 millones de pesos, mientras las acumuladas al décimo mes de este año se ubicaron en un billón 314 mil 800 millones de pesos.