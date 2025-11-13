Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 26

El valor de las ventas comparables, que incluye datos de establecimientos con más de un año de operación, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) registró una variación positiva de 2.7 por ciento en términos nominales (sin descontar inflación) en octubre de 2025 respecto a igual mes del año pasado.

El dato, de acuerdo con los registros del organismo privado, muestra mejor nivel frente al 0.5 por ciento reportado en septiembre, pero muy por debajo respecto al 7.6 por ciento nominal anual informado en agosto pasado.

En tanto, el valor de las ventas totales de octubre, que incorpora los datos de establecimientos que abrieron en los pasados 12 meses, mostró un incremento anual de 4.9 por ciento respecto a igual mes de 2024, cifra superior al 2.8 por ciento reportado en septiembre del año en curso.