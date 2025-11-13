Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025

El ahorro pensionario tiene la función esencial de ser un socio estable del desarrollo nacional mediante el financiamiento de proyectos de largo plazo que generan valor para la economía, aseguró María del Carmen Bonilla, subsecretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al inaugurar el encuentro Amafore 2025, la funcionaria destacó que el futuro de México se construye con ahorro, inversión y confianza, contexto en el que toma relevancia el Plan México, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reconoce que el desarrollo no puede depender sólo del gasto público, sino también de la capacidad del país para movilizar ahorro privado hacia sectores estratégicos.

“La economía global atraviesa por transformaciones muy fuertes: transición económica, digitalización, reconfiguración industrial y de cadenas de valor, pero en este entorno, el Plan México representa una visión de Estado”, apuntó.

Hizo énfasis en que el ahorro pensionario es el esfuerzo de millones de trabajadores. “Nuestra tarea como autoridades, como industria y como sociedad es convertir ese esfuerzo en bienestar, productividad y desarrollo sostenible”.