Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 23

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables vinculadas a juegos con apuestas, concursos y sorteos; lo que implica que a través de este sector se movieron al menos 25 mil 631 millones de pesos en lo que va del año.

El número de avisos que llegaron a la UIF entre enero y septiembre, vinculados con la operación de casinos y apuestas, es 14.6 por ciento mayor al registrado en el periodo comparable del año pasado, cuando la misma unidad de Hacienda registró 306 mil 592 avisos.

De acuerdo con la normativa vigente, que también difunde el Servicio de Administración Tributaria, en las operaciones de actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero, se debe dar aviso a las autoridades hacendarias cuando un movimiento sobrepase cierto monto.

En el caso de los juegos con apuestas, concursos y sorteos, los avisos a las autoridades hacendarias se deben hacer cuando el movimiento supere 72 mil 975.30 pesos (el equivalente a 645 unidades de medida y actualización).

De ahí que, a raíz de los informes a la UIF, al menos se han movido 25 mil 631 millones de pesos en estas actividades durante los primeros nueve meses del año.