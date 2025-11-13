Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 22
Hasta la tarde de ayer, bet365.mx y betano.mx, el par de portales operados por las filiales de Tv Azteca bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a raíz de una investigación de lavado de dinero, seguían vigentes en sus páginas de Internet para equipos de escritorio, aunque su navegación en dispositivos móviles sí fue suspendida.
Estos portales, bajo las razones sociales Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI, respectivamente, son parte de los 13 casinos físicos y digitales bloqueados por la Secretaría de Hacienda, así como por el Gabinete de Seguridad, por presuntamente estar lavando dinero con recursos de procedencia ilícita. Fue el mismo Grupo Salinas el que identificó a sus filiales en la investigación oficial.
El portal bet365.mx opera en México bajo el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018, otorgado a Ganador Azteca, filial de Tv Azteca, cuando la Secretaría de Gobernación estaba presidida por Alfonso Navarrete Prida. No obstante, la página en México tiene como socio a 365 Group Limited, fundada en Reino Unido a principios de siglo.
365 Group Limited, y la página en México, operada por Ganador Azteca, está dedicada a los juegos en línea, sobre todo con apuestas deportivas.
De ese permiso a Ganador Azteca también deriva el negocio de Operadora Ganador Tv Azteca SA de CV, que comparte el domicilio fiscal de la televisora de Grupo Salinas, pero tiene a su cargo la marca Betano y el portal betano.mx.
En la página betano.mx se expone que Operadora Ganador está autorizada y regulada bajo el Permiso SEGOB: DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 y DGJS/723/2018, así como por un oficio de autorización recientemente emitido, el “DGJS/3035/2025, de fecha 9 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 10 de diciembre de 2026”, según reporta betano.mx.
Comprobar esta información se topa con una página de la Secretaría de Gobernación que dice sólo funcionar con un navegador que tiene al menos tres años que no se actualiza. “A fin de que usted pueda visualizar el contenido de este apartado, le sugerimos ingresar con el navegador Explorer versión 10 u 11”, pide para corroborar los permisos otorgados en esta administración.
Tanto beat365.mx como betano.mx son parte de la investigación realizada por las autoridades hacendarias en torno a una red de casinos que estarían siendo usados para lavar dinero de actividades criminales, según los hallazgos de la UIF que serían llevados formalmente a la Fiscalía General de la República para que inicien las investigaciones.