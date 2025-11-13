Dora Villanueva

Hasta la tarde de ayer, bet365.mx y betano.mx, el par de portales operados por las filiales de Tv Azteca bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a raíz de una investigación de lavado de dinero, seguían vigentes en sus páginas de Internet para equipos de escritorio, aunque su navegación en dispositivos móviles sí fue suspendida.

Estos portales, bajo las razones sociales Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI, respectivamente, son parte de los 13 casinos físicos y digitales bloqueados por la Secretaría de Hacienda, así como por el Gabinete de Seguridad, por presuntamente estar lavando dinero con recursos de procedencia ilícita. Fue el mismo Grupo Salinas el que identificó a sus filiales en la investigación oficial.

El portal bet365.mx opera en México bajo el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018, otorgado a Ganador Azteca, filial de Tv Azteca, cuando la Secretaría de Gobernación estaba presidida por Alfonso Navarrete Prida. No obstante, la página en México tiene como socio a 365 Group Limited, fundada en Reino Unido a principios de siglo.

365 Group Limited, y la página en México, operada por Ganador Azteca, está dedicada a los juegos en línea, sobre todo con apuestas deportivas.

De ese permiso a Ganador Azteca también deriva el negocio de Operadora Ganador Tv Azteca SA de CV, que comparte el domicilio fiscal de la televisora de Grupo Salinas, pero tiene a su cargo la marca Betano y el portal betano.mx.