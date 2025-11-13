Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 22

Los 13 casinos involucrados en lavado de dinero utilizaron un “complicado esquema” que incluía empresas fachada, robo y uso indebido de identidades, así como de datos bancarios de personas comunes, principalmente “jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados”, para simular operaciones hasta de 50 millones de pesos, informó el gobierno federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en Palacio Nacional que las irregularidades se detectaron en ocho estados, donde operaban “casinos con movimientos en efectivo y simulación fiscal”, caracterizados por la dispersión de recursos entre filiales, declaraciones en ceros y flujos internacionales de dinero de origen no comprobado. Estos recursos fueron transferidos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.

También se identificaron “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas”, que operaban con agregadores de pago y servicios financieros en línea cuyos recursos se enviaban a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

García Harfuch detalló que la investigación fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que durante meses realizó análisis financieros y fiscales para identificar patrones de riesgo, irregularidades tributarias, operaciones inusuales y vínculos trasnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero, además de detectar estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta.

Cooperación de EU

En la operación participaron la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.