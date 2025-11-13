▲ El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Cuartoscuro

Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 22

Las investigaciones financieras que permitieron identificar a 13 casinos con posibles operaciones de lavado de dinero, incluyendo a dos pertenecientes a Grupo Salinas –según confirmó el conglomerado–, “tienen sustento legal y pruebas”, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y rechazó que dichas indagatorias tengan motivaciones políticas.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, enfatizó que tanto las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como las del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con empresas de Ricardo Salinas Pliego “tienen sustento legal y jurídico”.

Explicó que incluso los casos relacionados con adeudos fiscales del conglomerado “no surgieron en este gobierno”, sino que datan de administraciones anteriores, algunos desde 2008. “Todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal”, insistió la mandataria al recalcar que su gobierno actúa conforme a derecho y con total apego a los procedimientos establecidos.

Aunque evitó mencionar nombres, la Presidenta fue interrogada sobre la admisión pública hecha por Grupo Salinas de ser propietario de dos de los 13 casinos incluidos en la lista investigada por la UIF. Frente a ello, recalcó que el caso “no tiene ningún trasfondo político” y sostuvo que el Estado actúa conforme a derecho. “Todo lo que se ha hecho tiene sustento jurídico, no es un tema político. Quien lo politizó realmente fue él”, señaló, en relación con Salinas Pliego.

Sheinbaum defendió que las inspecciones laborales a las empresas de Grupo Salinas, incluidas Tv Azteca y Banco Azteca, forman parte de procedimientos rutinarios que realiza la Secretaría del Trabajo para verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de la reforma al outsourcing, y no de represalias por sus críticas al gobierno.