▲ Los estadunidenses Tarik Skubal (en la imagen) y Paul Skenes fueron reconocidos ayer con el premio Cy Young de las Grandes Ligas, por sus excepcionales temporadas con los Tigres de Detroit y los Piratas de Pittsburgh. Skubal, de 28 años, fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor pitcher de la Liga Americana en la fase regular. Skenes, por su parte, se llevó por unanimidad el galardón de la Nacional. El diestro de los Piratas, de 23 años, está protagonizando un arranque de carrera estelar en las Mayores y en 2024 ya fue reconocido como el mejor novato del año. Los únicos lanzadores que ganaron los dos reconocimientos en sus primeras dos temporadas fueron el mexicano Fernando Valenzuela –quien obtuvo ambos en 1981– y Dwight Gooden en 1984 y 1985. Foto Ap, con información de Afp