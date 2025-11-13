Ap

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a12

New York. El lanzador de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz, se declaró inocente ante un tribunal federal en Brooklyn de los cargos que lo señalan, junto con su compañero Emmanuel Clase, de haber aceptado sobornos para beneficiar a apostadores que manipulaban jugadas sobre sus lanzamientos.

Ortiz, de 26 años, compareció después de su arresto inicial el domingo en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Fue liberado bajo una fianza de 500 mil dólares hasta su próxima fecha en la corte en diciembre, y se le impuso monitoreo por GPS. A Ortiz, quien ya ha entregado su pasaporte a las autoridades, también se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Las otras condiciones de su liberación incluyen no participar en juegos de azar, no poseer armas de fuego o drogas ilegales y no tener contacto con víctimas y testigos.

Vistiendo una chaqueta de cuero negra y jeans, Ortiz proporcionó respuestas breves a las preguntas del juez en la corte y no respondió a los reporteros que buscaban comentarios mientras salía de la sala del tribunal con su esposa y abogado.