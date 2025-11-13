Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a12

Recuperar a los jóvenes y las calles a través del deporte en Michoacán es la médula del proyecto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que comienza este fin de semana. Lo que propone el organismo es ofrecer opciones sociales para sumarse a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el plan integral de pacificación en el estado.

“Es una forma de aportar a nuestro país a través del boxeo, una oportunidad para que los jóvenes encuentren otras opciones más nobles en las calles”, señaló Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

“Es nuestra pequeña aportación en respuesta inmediata al plan de paz que propone nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para Michoacán. Empezamos a partir de esta semana y organizaremos un torneo amateur y pláticas de motivación, entre otras actividades”, agregó.

Sulaimán cree en la eficacia del boxeo como herramienta de integración social. El CMB ha desarrollado diversos programas para incluir a jóvenes para prevenir la violencia escolar y en las calles; también como instrumento de recuperación para personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. No sólo lleva sus proyectos a las escuelas, sino también ha organizado clases y torneos en varios penales del país.

Hay diversas iniciativas en el mundo donde el boxeo funciona como intermediación para comunidades en entornos aquejados por la violencia. Un ejemplo es BoxUp Crime, por cuya escuela en Londres han pasado miles de jóvenes en situación de riesgo, remitidos por centros juveniles o por la misma policía, quienes han encontrado en el pugilismo una actividad recreativa y de rehabilitación. El fundador Stephen Adisson lo creó impulsado por su propia biografía involucrada en violencia de pandillas. Este proyecto que funcionó en su experiencia la expandió a otras comunidades.