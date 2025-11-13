▲ Cruz Azul confirmó que el guardameta Kevin Mier sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha debido a la entrada del jugador de Pumas Adalberto Carrasquilla, el sábado en el cierre del torneo regular. “Nuestro arquero será sometido mañana (hoy) a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de recuperación”, indicó el club en un comunicado en su cuenta oficial de X. Asimismo, dejó otro mensaje en el que expresó que el “interés superior de todos quienes integramos la Liga Mx debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”. Foto Cuartoscuro