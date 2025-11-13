Deportes
Ver día anteriorJueves 13 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Al quirófano/
A nterior
S iguiente
 
Al quirófano
Foto
▲ Cruz Azul confirmó que el guardameta Kevin Mier sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha debido a la entrada del jugador de Pumas Adalberto Carrasquilla, el sábado en el cierre del torneo regular. “Nuestro arquero será sometido mañana (hoy) a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de recuperación”, indicó el club en un comunicado en su cuenta oficial de X. Asimismo, dejó otro mensaje en el que expresó que el “interés superior de todos quienes integramos la Liga Mx debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”.Foto Cuartoscuro
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a11
A nterior
S iguiente