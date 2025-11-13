Ap

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a11

Florida. Antonio Brown, ex estrella de la NFL, será liberado tras pagar una fianza de 25 mil dólares y deberá usar un monitor de tobillo con GPS por un cargo de intento de asesinato en Florida, ordenó ayer un juez.

Brown, de 37 años, se ha declarado no culpable, ante el riesgo de una posible sentencia de prisión de 15 años y una multa de hasta 10 mil dólares si es condenado. Su abo-gado, Mark Eiglarsh, dijo que el ex jugador regresaría a su hogar en el condado de Broward, Florida, mientras el caso avanza.

“Ya no tiene pasaporte. Vivirá en su casa. Espero trabajar con él con entusiasmo en este caso”, señaló Eiglarsh ante la jueza de circuito Mindy Glazer en una audiencia de fianza.

La ex estrella de los Acereros de Pittsburgh apareció en la audiencia a través de video, vistiendo una camisa roja de prisión y sólo habló para responder preguntas de la jueza. Los fiscales habían solicitado la detención preventiva, al argumentar que Brown es un ex atleta profesional bien pagado con los recursos para huir.