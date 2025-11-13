▲ El mediocampista (18), quien fue convocado al Tricolor para disputar los amistosos ante Uruguay y Paraguay, indicó que ahora le toca demostrar en el campo que su llamado está respaldado en su trabajo. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a11

Obed Vargas, una de las joyas juveniles que han sido convocadas por la selección mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay, destacó que es importante confiar en las nuevas generaciones para ser una potencia futbolística, mientras reconoció que su participación en el Mundial Sub-20 fue trascendental para ser considerado por el técnico Javier Aguirre.

“Si queremos aspirar a lo que hacen las potencias tenemos que confiar en el joven, pero también nosotros debemos demostrar”, subrayó en su segunda concentración con el Tricolor mayor.

El mediocampista de 20 años, quien se ha formado en las filas del club estadunidense Seattle Sounders, lanza este mensaje al ver el panorama mundial, donde otros países ya dan espacio a los nuevos talentos con miras a futuros torneos.

“Es muy importante (apoyar a los jóvenes) porque obviamente vendrá un recambio en selecciones. Lo ves en España, Francia, potencias mundiales que tie-nen muchos jugadores jóvenes ya al más alto nivel.”

Javier Vasco Aguirre, timonel de la selección nacional, ha dado espacios a los jóvenes en las recientes concentraciones del Tricolor. Ahora, para los últimos dos partidos amistosos del año rumbo al Mundial 2026, sorprendió al convocar a los juveniles que han destacado con sus planteles, así como en la Copa Sub-20.

En el listado se encuentran Armando Hormiga González, quien con 22 años fue campeón de go-leo del Apertura 2025 con la playe-ra de Chivas, así como Vargas y Gilberto Mora –de 17 años–, quienes tuvieron una destacada actuación en el Mundial Sub-20, donde México alcanzó los cuar-tos de final.