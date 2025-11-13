“España y Francia ya tienen recambio generacional”
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a11
Obed Vargas, una de las joyas juveniles que han sido convocadas por la selección mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay, destacó que es importante confiar en las nuevas generaciones para ser una potencia futbolística, mientras reconoció que su participación en el Mundial Sub-20 fue trascendental para ser considerado por el técnico Javier Aguirre.
“Si queremos aspirar a lo que hacen las potencias tenemos que confiar en el joven, pero también nosotros debemos demostrar”, subrayó en su segunda concentración con el Tricolor mayor.
El mediocampista de 20 años, quien se ha formado en las filas del club estadunidense Seattle Sounders, lanza este mensaje al ver el panorama mundial, donde otros países ya dan espacio a los nuevos talentos con miras a futuros torneos.
“Es muy importante (apoyar a los jóvenes) porque obviamente vendrá un recambio en selecciones. Lo ves en España, Francia, potencias mundiales que tie-nen muchos jugadores jóvenes ya al más alto nivel.”
Javier Vasco Aguirre, timonel de la selección nacional, ha dado espacios a los jóvenes en las recientes concentraciones del Tricolor. Ahora, para los últimos dos partidos amistosos del año rumbo al Mundial 2026, sorprendió al convocar a los juveniles que han destacado con sus planteles, así como en la Copa Sub-20.
En el listado se encuentran Armando Hormiga González, quien con 22 años fue campeón de go-leo del Apertura 2025 con la playe-ra de Chivas, así como Vargas y Gilberto Mora –de 17 años–, quienes tuvieron una destacada actuación en el Mundial Sub-20, donde México alcanzó los cuar-tos de final.
“Los jugadores jóvenes estamos intentando aprender de los mayores, del cuerpo técnico, de los que ya han estado en Mundiales, y ese ambiente del que estamos rodeados nos va a ayudar mucho”, indicó Vargas.
Si bien Obed ya había jugado con la selección mayor al ser parte del plantel que enfrentó el 15 de octubre de 2024 a Estados Unidos, ahora el Mundial Sub-20 fue una vitrina para que Aguirre lo incluyera de nueva cuenta en el Tricolor, oportunidad que podría ser clave para filtrarse a la lista final del torneo mundialista del próximo año.
“Jugando en Estados Unidos, estando lejos, es difícil que vean los partidos, pero la Copa juvenil me acercó al Tricolor.
“No he logrado nada todavía, no estoy dentro de un Mundial ni soy parte constante de la selección mayor. Tengo que seguir demostrando, ser autocrítico y mejorar para poder estar ahí”, sostuvo.
Aun cuando significa una competencia, tanto Vargas como Fidel Ambriz se mostraron en favor de que sea considerado para la selección tricolor el español naturalizado Álvaro Fidalgo, quien ya habría mostrado interés para sumarse el próximo año al plantel.
“Creo que todos los jugadores que tienen el nivel de selección son bienvenidos, para mí es otra oportunidad de competir con otro gran jugador, Fidalgo viene jugando muy bien en el América y competir contra los mejores es lo que quiero, porque muestran el nivel, el carácter y de lo que estoy hecho.”
Como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026, la selección mexicana enfrentará el sábado en Torreón, Coahuila, a Uruguay, y el martes tendrá de rival a Paraguay en San Antonio, Texas.