Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a10

Toluca, Méx., Marcelo Ebrard, secretario de Economía, entregó a la selección nacional y a la Federación Mexi-cana de Futbol (FMF) la certificación Hecho en México como parte de la campaña “Somos México” rumbo al Mundial 2026, donde el país será por tercera vez sede de una Copa del Mundo.

“Cuando veas el certificado Hecho en México, quiere decir que las instancias que tienen esa responsabilidad legal (gobierno federal) verificaron que nos puede representar”, dijo Ebrard durante la presentación en las instalaciones de la FMF.

El programa Hecho en México ha sido impulsado durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el mercado interno y destacar la calidad de los productos manufacturados en el país.

“Hecho en México es una par-te sustantiva de una estrategia que se preparó para hacer frente a una circunstancia en el mundo más proteccionista y más compleja, de hecho, está cambiando muchísimo el orden comercial, los flujos, las cadenas de suministro se están modificando en todo el mundo”, apuntó Ebrard.

“Debemos tener claro de lo que somos capaces, qué lugar ocupamos en el orbe”, indicó. “El fundamento es tener consciencia de lo que hacemos. Ahora no fue la excepción y se siguió todo el procedimiento para garantizar la calidad de lo que estamos certificando.”