Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 5

Un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra un descenso en el público lector en México. El documento destaca que los índices disminuyeron tanto en hombres como en mujeres. Sobre el primer rubro, el indicador pasó de 86.7 por ciento en 2015 a 69.9 por ciento en 2024; para el público femenino, se mostró una reducción de 81.9 a 69.3 por ciento.

El dato se dio a conocer ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al publicarse el Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica (FCE) para el periodo 2025-2030.

Ante estos datos, el FCE plantea “lograr una bibliodiversidad amplia, inclusiva, equitativa y abierta al futuro, pero conocedora de la riqueza de su pasado, y que refuerce las identidades individuales y comunitarias como base fundamental de la diversidad, el FCE buscará incorporar a su catálogo a autores emergentes –con programas editoriales como Tierra Adentro– y obras de vanguardia que puedan influir en la discusión de los asuntos públicos y que consoliden las colecciones vivas de la institución mediante un Programa Editorial de Novedades temáticamente equilibrado”, se lee en el texto.

Dicho programa está enfocado en cumplir cuatro objetivos: el primero es “fortalecer la educación con libros que favorezcan la construcción de una sociedad más inclusiva, crítica, creativa y mejor informada en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y en la población mexicana en general”.

El segundo es “fomentar el acercamiento de un mayor número de personas a la lectura por placer a fin de fortalecer la cultura de paz y el sentido de pertenencia en sus comunidades”.