Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 4

En un contexto en el que “los discursos de odio y la violencia racial” resurgen en Estados Unidos y otras partes del mundo, la cultura chicana emerge como “una contranarrativa de resistencia, una forma de tender puentes frente a los muros simbólicos y reales que buscan dividirnos”.

Tal es la visión de Alfonso Vázquez, fundador del colectivo Chicanxs Sin Fronteras y coordinador del quinto Encuentro de Cultura Chicana en la Ciudad de México, que se efectuará hasta el domingo en diversas sedes de la capital del país y el estado de México.

“La chicana es un gran ejemplo de cómo las distintas comunidades del mundo pueden organizarse y defenderse ante los embates racistas, el fascismo y el capitalismo voraz”, señaló. “También es un gran ejemplo para nosotros en México, al permitirnos reflexionar sobre lo que pasa en nuestras comunidades, principalmente con el tema del racismo, la xenofobia y la discriminación”.

En entrevista, el gestor cultural dimensionó la relevancia de esta cita académica, artística y cultural en su quinta edición, al describirla como “un espacio de diálogo en el que todas las voces están invitadas para compartir y poder reconocerse en el otro”.

Bajo el lema Arte, palabra y resistencia transfronteriza, el encuentro adquiere mayor significado este año ante el actual contexto de la política antinmigrante de Donald Trump.

Respuesta a la violencia simbólica y física

“Que estén aquí los chicanos, herederos de la migración, con familia migrante, hablándonos de su situación frente a esto tan duro para ellos, es muy importante, porque nos muestran la otra cara de la resistencia, la lucha, la comunidad, la unión y el amor que hay hacia lo mexicano en Estados Unidos.”

Aseguró que, más que una celebración, es “una respuesta colectiva ante la violencia simbólica y física que enfrentan las comunidades de color” en la nación allende el río Bravo.

“Desde el arte, la palabra y la memoria, este espacio propone una visión que desafía los límites impuestos por la frontera, recordando que el chicanismo no se reduce a una condición migrante, sino que expresa una lucha histórica por el territorio, la dignidad y la herencia cultural”, apuntó.

“En su esencia, el encuentro reivindica que el arte chicano es también una forma de sanación y justicia social frente a la deshumanización que persiste.”