▲ La soprano Tere Jasso y el guitarrista Jorge Lechuga ofrecieron 12 conciertos en varios puntos del país para difundir su iniciativa. Foto cortesía de Jorge Lechuga

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 4

Más que una labor de rescate, detrás de Fulgor de féminas hay “un acto de justicia” histórica y artística, asegura su creador, el guitarrista Jorge Luis Lechuga Amelco (Ciudad de México, 1988), quien mediante este proyecto multiplataforma recupera y visibiliza la obra de un grupo de compositoras europeas de los siglos XVI al XIX.

“En la historia de la música, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, pasando por el Barroco, los únicos compositores que aparecen son hombres. Rara vez se menciona a mujeres, que también compusieron y dejaron obras de enorme valor, porque mucho de ese trabajo está perdido o escondido”, subraya.

“Este proyecto nace como un acto de justicia. El propósito es dar voz a esas creadoras que, sabiendo las épocas que vivieron y leyendo sus historias, trabajaban a contracorriente, muy restringidas por obstáculos culturales y sociales. La música era un privilegio para la élite del patriarcado.”

Esta iniciativa tiene como base la investigación y recuperación de 10 obras de cinco mujeres compositoras de España, Italia y Francia desde los años 1500 hasta inicios de 1900. Ellas son Gaspara Stampa (1523-1554), Barbara Strozzi (1619-1677), Pauline Duchambge (1776-1858), Isabel Colbran (1784-1845) y Pauline Viardot (1821-1910).

De esas piezas, la mayoría “poco difundidas o inéditas”, nueve fueron escritas originalmente para piano y voz y una para laúd y voz. El trabajo de Lechuga consistió en primer lugar en “adaptar ese repertorio, con el fin de crear una nueva sonoridad para guitarra y soprano”.

Piezas íntimas

“Este proceso implicó una revisión estilística y técnica de una manera cuidadosa para conservar la esencia de las obras, respetando tanto su contexto histórico como su expresividad musical”, explica el también compositor.

“Son piezas muy íntimas. Juntas, representan un viaje por toda la historia musical. Lo que hice fue transformar el lenguaje del piano y el laúd a la guitarra, aunque sí hice algunas adaptaciones en la voz, porque algunas notas quedaban muy agudas para la cantante. Bajé entonces esas notas, pero respetando siempre los intervalos y la melodía. El fin fue que la soprano se sintiera cómoda.”