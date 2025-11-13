Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 3

Hablar de procesos culturales, más que de actividades especificas, es el interés del Centro Cultural de España en México (CCEMx), expresa José Carlos Balaguer, su nuevo director desde el 1º de agosto. Estos procesos son los que “realmente valen en una lógica que entiende la cultura como un elemento transformador. No se trata de la obra de teatro del gran dramaturgo, o de la superexposición, sino de cómo generamos una gestión cultural que esté basada en acercar a las personas a la cultura”, precisa en charla con La Jornada.

Balaguer propone “huir un poco de esa idea de traer actividades de España, como si allí la gente supiera las cosas; en cambio, se pueden generar puentes de encuentro, espacios de reflexión en un momento sociopolítico tan complejo como el actual. Toda esta desinforamción en redes sociales o estas guerras que tenemos sobre la mesa: Rusia, Ucrania, Israel y Palestina”.

Los espacios culturales no “pueden ser vitrinas para ver cosas, tienen que ser lugares de encuentro, reflexión crítica y construcción de nuevas narrativas”.

Balaguer tiene un cariño especial por el CCEMx, ya que allí fue becario entre 2009 y 2010, y después coordinó el área de género y derechos humanos. Durante el tiempo que vivió en México, también promovió la Compañía de Teatro Penitenciario, un proyecto artístico, pedagógico, laboral y de reconciliación social impulsado por el Foro Shakespeare, cuando en este espacio fue director de Impacto Social.

Antes de volver a México, Balaguer fue director del Centro Cultural de España en Tegucigalpa por cinco años. “Me acuerdo de los tiempos en que muchas de las cosas que no se podían decir afuera, sí se podían pronunciar en los centros culturales. La idea es volver un poco a eso y que tengamos todos los discursos, no sólo uno específico, para que esta perspectiva crítica genere una reflexión a fin de tener nuevas narrativas que pueden implementarse desde la cultura”.

Entre las prioridades de su gestión están el promover la cultura desde el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva feminista y la diversidad sexual. Se pretende que en el CCEMx la presencia del público no sea pasiva, como se acostumbra actualmente al consumir contenidos frente al televisor o el celular. “Las personas deberían venir, entrar y participar. No se trata de complejizar el discurso, aunque sí de generar estos espacios de reflexión. Sobre todo de una diplomacia cultural que escucha, acompañe, que no trate de posicionar agendas ni de generar un discurso monolítico; es decir, instituciones culturales que cuidan desde un espacio abierto y de seguridad”, acota.