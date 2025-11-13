▲ Figuras del periodo protoclásico, alrededor de 100 aC-250 dC. Foto tomada de la casa de subastas Zemanek-Münster

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 3

La titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, hizo un llamado a la firma alemana Zemanek-Münters para que detenga la venta de 18 piezas arqueológicas mexicanas anunciadas en la subasta Auction 105 Africa, Asia, Oceania, Pre-Columbian Art Antiquities, programada para el sábado en Würzburg, Alemania.

En un comunicado, Curiel expresó: “el patrimonio arqueológico de México es un testimonio vivo de la grandeza de las civilizaciones que nos antecedieron” y su venta “atenta contra la memoria de los pueblos”.

Explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta y determinó que 18 de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la nación mexicana, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La secretaria de Cultura enfatizó que esos bienes son propiedad de la nación y su exportación está prohibida, “por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”.

Exhortó a la casa de subasta alemana, especializada en arte antiguo no europeo, a “detener de inmediato el ofrecimiento y venta de las piezas señaladas”, ya que dichos objetos “constituyen testimonios únicos de las culturas ancestrales de México y de la historia nacional”.

También informó que se iniciaron los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades competentes con el propósito de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por medio de los canales diplomáticos, en estricto apego al derecho internacional y a la defensa del patrimonio cultural.

“El gobierno de México reitera su compromiso con la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, así como con la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, incumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia”, agregó Claudia Curiel.

Reincidencia

Con esta subasta, es la segunda ocasión que la casa Zemanek-Münster intenta vender bienes arqueológicos provenientes de México.