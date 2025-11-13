Cultura
Ver día anteriorJueves 13 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Encuestas y lectores/
A nterior
S iguiente
 
Encuestas y lectores
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 2

Los jóvenes no leen menos en México, sino que lo hacen en formatos alternos al libro, “quizá se lee más pero de una manera distinta”, dijo Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer se difundieron datos en el Diario Oficial de la Federación que muestran un descenso en el público lector en México, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Schulz refirió que en su experiencia “las lectoras son más mujeres” y opinó que las encuestas son cuestionables “porque no sabemos si se habla de los libros que se venden o los que se leen”. Mencionó que en ocasiones “un buen libro pasa por varias manos, como en los clubes de lectura, donde el ejemplar de una novedad o algo que guste se lo pasan entre cinco lectores”.

A nterior
S iguiente