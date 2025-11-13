Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 2

Los jóvenes no leen menos en México, sino que lo hacen en formatos alternos al libro, “quizá se lee más pero de una manera distinta”, dijo Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer se difundieron datos en el Diario Oficial de la Federación que muestran un descenso en el público lector en México, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Schulz refirió que en su experiencia “las lectoras son más mujeres” y opinó que las encuestas son cuestionables “porque no sabemos si se habla de los libros que se venden o los que se leen”. Mencionó que en ocasiones “un buen libro pasa por varias manos, como en los clubes de lectura, donde el ejemplar de una novedad o algo que guste se lo pasan entre cinco lectores”.