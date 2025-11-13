Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 7

Barcelona. Un equipo de investigación internacional liderado por la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) descifró los mecanismos de las plantas para adaptarse al cambio climático aplicando técnicas de inteligencia artificial (IA).

Según informa la universidad en un comunicado, se han usado técnicas avanzadas de machine learning para identificar, “por primera vez”, los genes que permiten a las plantas responder simultáneamente a múltiples formas de estrés ambiental.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, demuestra un nuevo enfoque para analizar el estrés multifactorial a escala genómica y “abre la puerta al diseño de cultivos más resistentes al cambio climático”.

Se han analizado más de 500 transcriptomas –los conjuntos de todas las moléculas de ARN presentes en las células de la planta modelo Arabidopsis thaliana, sometida a diferentes condiciones de estrés.